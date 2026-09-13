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Двама с кокаин в ареста

Двама с кокаин в ареста

Сандански. 1,8 г кокаин намериха полицаи у двама мъже при проверка в Сандански тази нощ около 1,40 ч. В центъра на града полицейски патрул спрял 25-г...

14 декември | 12:08
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