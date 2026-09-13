Роми крадат 56% от тока в квартал
При проверка на трафопоста в ромския кв. "Изгрев" на Сандански са установени 56% загуби на електроенергия от кражби. Незаконните присъединявания водят...
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При проверка на трафопоста в ромския кв. "Изгрев" на Сандански са установени 56% загуби на електроенергия от кражби. Незаконните присъединявания водят...
Сандански. 1,8 г кокаин намериха полицаи у двама мъже при проверка в Сандански тази нощ около 1,40 ч. В центъра на града полицейски патрул спрял 25-г...
Спартак и древни римляни ще въртят мечове в с. Склаве
Благоевград. Полицаи задържаха в ареста за 24 часа дрогиран шофьор в курорта Сандански. В събота около 21:00 часа е спрян за проверка лек автомобил „Б...