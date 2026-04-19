Атакуваха йеменското вътрешно министерство в Сана
Атакуваха йеменското вътрешно министерство в Сана. Самолет от коалицията на арабските страни, ръководена от Саудитска Арабия, е нанесъл удар по диплом...
Атакуваха йеменското вътрешно министерство в Сана. Самолет от коалицията на арабските страни, ръководена от Саудитска Арабия, е нанесъл удар по диплом...
Бомба избухна под пътнически автобус в столицата на Йемен Сана и отне живота на трима души и рани пет, съобщи Ройтерс като се позова на местната полиц...
Кола-бомба е избухнала в събота край джамия в Стария град на йеменската столица Сана, причинявайки жертви, съобщават пред AFP очевидци и източници от...
Най-малко 28 жители на йеменската столица Сана загинаха, а други 300 бяха ранени, след като саудитската авиация бомбардира военен склад в йеменската с...
Нападнаха джамии в Сана, "Ислямска държава" пое отговорност Най-малко 142 души загинаха и други близо 400 бяха ранени при няколко терористични атаки...
Сана. Част от чуждестранните посолства в йеменската столица Сана затвориха врати. Там все още цари напрежение след вчерашните кръвопролитни сблъсъци м...
Сана. Десетки са убити и ранени, след като кола бомба избухна пред полицейско училище в йеменската столица Сана. Взривът е бил чут в целия град, над р...
Сана. Най-малко 40 души са загиналите при самоубийствения атентат в йеменската столица Сана. Атентаторът е взривил шахидския си пояс в момент, когато...
Сана. Още едно американско посолство беше атакувано преди часове. Мюсюлмани нападнаха сградата на посолството на САЩ в Сана.Един човек е убит, а десет...