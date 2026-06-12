Имамът от Харманли с джихадисткото знаме e самозванец
Хасково. Ремзи Хасан от Харманли, който стана популярен с това, че има снимки във Фейсбук профила си с джихадисткото знаме, е самозванец. "Той е редо...
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Хасково. Ремзи Хасан от Харманли, който стана популярен с това, че има снимки във Фейсбук профила си с джихадисткото знаме, е самозванец. "Той е редо...