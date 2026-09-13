Полицаи спасиха жена преди да падне от третия етаж
Полицаи спасиха жена преди да падне от третия етаж
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Полицаи спасиха жена преди да падне от третия етаж
Велико Търново. Самоубийцата, която скочи от Стамболовия мост във Велико Търново, е 65-годишна бедомна жена. Запознати подозират, че крайната бедност...
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