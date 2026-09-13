НАП бие аларма за осигуровките. Засяга хиляди
Ето какво трябва да знаят самоосигуряващите се българи
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Ето какво трябва да знаят самоосигуряващите се българи
Мярката в подкрепа на самоосигуряващи се и хора в неплатен отпуск стартира на 27 април
8 работни дни остават до края на април, в които фирмите трябва да подадат декларация за дължимите данъци върху изплатените доходи извън работните запл...