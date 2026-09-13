Диетолози: Вижте какво щеше да се случи, ако ядяхте само месо
Кръвожадна диета
Следете всички новини, анализи и коментари за Само. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Кръвожадна диета
Джем е поставен под социална закрила
Няма ги западните туристи, само роми гурбетчии, поляци и украинци, които не пазаруват
Варна. Млад мъж, на видима възраст по-малко от 30 години, скочи в сухата част на брега от Аспаруховия мост във Варна, съобщиха от ОДП на МВР. След бл...