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Започва карнавалът в Рио

Започва карнавалът в Рио

Днес започва най-известният карнавал в света - този в Рио де Жанейро. Според местните власти тази година се очаква карнавалът да привлече над един мил...

05 февруари | 9:14
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