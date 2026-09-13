Отменят карнавала в Рио заради много заразени
През септември 2020 г. школите по самба решиха да отложат карнавала за юли
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През септември 2020 г. школите по самба решиха да отложат карнавала за юли
Победителят ще бъде избран сред 14 школи по самба
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