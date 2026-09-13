Сам Стосър стана шампионка в Мелбърн (ВИДЕО)
Австралийката и китайката Шуай Чжан взеха титлите на двойки
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Австралийката и китайката Шуай Чжан взеха титлите на двойки
София. Австралийската тенисистка Саманта Стосър е последната, осма, участничка в Garanti Koza WTA Турнира на шампионките, който ще се проведе в София...
София. Точно 270 000 долара може да спечели румънката Симона Халеп, ако победи на Саманта Стосър (Авсл) на финала на Garanti Koza WTA Турнира по тенис...