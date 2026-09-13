Нощта прекъсна мача на Гришо срещу Куери

При 1:1 сета бе прекъснат двубоят на Григор Димитров срещу Сам Куери (САЩ) от първия кръг на турнира на трева Куинс Клъб. Среата ще бъде доиграна по-к...