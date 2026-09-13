Тенисист с K-19 бяга с частен самолет от Русия
Сам Куери може да отнесе санкция от 100 000 долара
Следете всички новини, анализи и коментари за Сам Куери. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Сам Куери може да отнесе санкция от 100 000 долара
Успешен старт за Григор Димитров на турнира на трева в Лондон. Най-добрият български тенисист победи Сам Куери от САЩ в три сета – 4:6, 6:3, 6:4. Двуб...
При 1:1 сета бе прекъснат двубоят на Григор Димитров срещу Сам Куери (САЩ) от първия кръг на турнира на трева Куинс Клъб. Среата ще бъде доиграна по-к...