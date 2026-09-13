Съдът изгони общинска полиция от местността „Салтанат"
Варна. Близо 500 собственици на имоти и хора с бизнес си отдъхнаха след решението на Върховния административен съд, което на практика изгони общинска...
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Варна. Близо 500 собственици на имоти и хора с бизнес си отдъхнаха след решението на Върховния административен съд, което на практика изгони общинска...
Носят болни на ръце, а жителите паркират в отсрещния квартал
Варна. Има образувана проверка по сигнали на граждани, живеещи в местността Салтанат в Морската градина. Тя е срещу неизвестен извършител и, ако има у...
Варна. Има образувана проверка по сигнали на граждани, живеещи в местността „Салтанат" в Морската градина. Тя се извършва от тази седмица и е назначен...