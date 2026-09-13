Правят нови луксозни бизнес салони на летище „Васил Левски“-София
Салонът на Терминал 2 ще разполага с 540 кв. м покрита площ и 450 кв. м тераса с панорамна гледка към пистата
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Салонът на Терминал 2 ще разполага с 540 кв. м покрита площ и 450 кв. м тераса с панорамна гледка към пистата
„Мулан“ и „Tenet“ ще са първите прожектирани нови филми
„Идеята за лигата дойде през миналата година, когато видяхме опита с мъжката лига. В един разговор с проф. Герджиков, Данчо Лазаров, Сашо Йовков и дру...