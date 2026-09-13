Възможно ли е? Салман Рушди получава Нобел
Писятелят бе нападнат в петък и прободен с нож десет пъти
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Писятелят бе нападнат в петък и прободен с нож десет пъти
Ето какво се случва с него
На всички, които изпращат подкрепата си: благодаря ви. Полицията вече работи по случая
57-годишната писателка Дж. К. Роулинг публикува в профила си екранни снимки на съобщение от потребител
Писателят стана известен с породилата полемика в ислямския свят книга "Сатанински строфи"
Какво е състоянието му в момента
Световните агенции разпространиха снимка на Салман Рушди, облян в кръв на земята
"Кишот" няма пощада в сарказма към съвременната епоха
Салман Рушди е по-стар с 23 години от бившата си съпруга Падма Лакшми
Добър профил в Туитър е най-сигурният начин за висок рейтинг сред читателите