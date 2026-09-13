Крал Салман запази цял хотел в Щатите
Кралят на Саудитска Арабия запази всички 222 стаи на хотела "Четири сезона" в Джорджтаун за визитата си в САЩ
Следете всички новини, анализи и коментари за Салман. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Кралят на Саудитска Арабия запази всички 222 стаи на хотела "Четири сезона" в Джорджтаун за визитата си в САЩ
Повече от 100 000 души са подписали петиция против затварянето на плаж на френската Ривиера, за да може саудитският крал Салман да почива там, предаде...
Саудитският крал Салман пристига със свита от 1000 души на почивка във Франция следващата седмица, съобщи Франс Прес. Монархът ще обитава луксозна вил...
Салман "приватизира" плаж на френската Ривиера, строи асансьор до морето Голям скандал избухна между френски летовници и краля на Саудитска Арабия -...