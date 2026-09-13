Всичко за Салах Абдеслам

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Абдеслам затворен под земята

Абдеслам затворен под земята

Заподозреният в организирането на парижките атентати Салах Абдеслам се намира в подземна килия в затвора на град Брюге, съобщи вестник „Дерниер йор",...

21 март | 10:28
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