Съучастник на Салах Абдеслам с обвинение
Хамза Ату, който е помогнал на един от основните заподозрени за атаките в Париж Салах Абдеслам да отлети за Брюксел, е бил задържан във Франция. Това...
Следете всички новини, анализи и коментари за Салах Абдеслам. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Хамза Ату, който е помогнал на един от основните заподозрени за атаките в Париж Салах Абдеслам да отлети за Брюксел, е бил задържан във Франция. Това...
Заподозреният за атентатите в Париж през ноември Салах Абдеслам отказа да говори пред френските разследващи съдии, заяви неговият адвокат Франк Бертон...
Обвиненият за кървавите парижки атаки Салах Абдеслам има нов защитник пред съда. Терористът, който беше екстрадиран от белгийските власти, за да се из...
Белгия е екстрадирала във Франция заподозрения за парижките атентати Салах Абдеслам, съобщава Би Би Си. Той ще се изправи пред френските магистрати д...
Салах Абдеслам бе обвинен в Брюксел в опит за убийство в рамките на разследването на престрелката в квартал "Форе" в белгийската столица на 15 март. Т...
Американският президент критикува колегата си за подхода към медиите Напрежението между двете страни възниква след офанзивата на Анкара срещу кюрдски...
Джихадистът Салах Абдеслам, който оцеля при парижките атентати и по-късно бе арестуван от властите, избрал да не се самовзриви, за да спаси човешки жи...
Салах Абдеслам - сочен за мозъка на терористичните нападения в Париж, е готов да помага на властите срещу "Ислямска държава". Днес той беше изслушан п...
Терористите избрали летището и метрото в Брюксел след ареста на Салах Абдеслам Основна цел на терористите са били две белгийски АЕЦ - "Тианж" и "Доел...
Заподозреният за парижките атентати Салах Абдеслам е поискал да бъде екстрадиран във Франция „колкото може по-скоро", за да получи присъдата си, съобщ...
Белгия издирва "Мъжът в бяло", който не се самовзривил Двама братя с богато криминално минало са извършителите на атентатите в Брюксел, при които заг...
Съобщение за поставено взривно устройство е получено в белгийския затвор, в който се намира основният заподозрян за атентатите в Париж Салах Абдеслам,...
Заподозреният в организирането на парижките атентати Салах Абдеслам се намира в подземна килия в затвора на град Брюге, съобщи вестник „Дерниер йор",...
Белгийският адвокат на заподозрения за планирането на парижките атентати Салах Абдеслам заяви, че ще съди френския прокурор Франсоа Молин. Това съобща...
Салах Абдеслам, който бе арестуван във връзка с ноемврийския атентат в Париж, отказва да бъде екстрадиран във Франция, предаде AFP, като се позовава н...
Франция поиска един от най-издирваните хора в Белгия за участие в атентатите в Париж от ноември да бъде бързо екстрадиран и съден на нейна територия....
ДНК на основния заподозрян за атаките в Париж от ноември миналата година Салах Абдеслам е намерена в апартамента в Брюксел, който беше щурмуван тази с...
Първи кадри от бягството на атентатора Салах Абдеслам бяха разпространени от френската телевизия BFMTV. Те потвърждават твърдението, че той се е свърз...
Двама служители на летището в Брюксел са помагали на Салах Абдеслам, който не се самовзриви при атентатите в Париж, да избяга. Това съобщават световни...
Това твърди близък източник до разследването пред Си Ен Ен Френското разузнаване работи по версията, че заподозреният за парижките атентати Салах Абд...