Саддам Хюсеин имаше 121-метрова яхта-бижу. Какво се случи с нея
На 20 март 2003 г. диктаторът дава заповед яхтата да пусне котва в пристанищния град Ум Касър
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На 20 март 2003 г. диктаторът дава заповед яхтата да пусне котва в пристанищния град Ум Касър
Когато говорим за криза с бежанците, трябва да държим сметка за генезиса на проблема. Той бе заложен още при свалянето на диктатора Саддам Хюсеин, без...