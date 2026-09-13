Лъчо Опълченеца изкара 11 часа под обсада (ОБЗОР)
След като гърмя по съседи и полицаи, мъжът скочи от покрива
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След като гърмя по съседи и полицаи, мъжът скочи от покрива
Бургас. 70-годишен ловец от Бургас простреля 14-годишния Панайот по време на лов. Инцидентът е станал преди ден в местността "Дренака" край бургаското...
Кюстендил. Снощи бракониери простреляха монах от манастира в кюстендилското село Копиловци, предад бТВ. Стрелците още не са открити. 40-годишният Мла...
Хасково. Свиленградчанин е в ареста след като стреля по деца с незаконната си ловна пушка в събота. 41-годишният стрелец, познат на полицията, се при...