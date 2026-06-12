Берое победи на изпроводяк грузински слабак
Стара Загора. Берое победи грузинския „Сабуртало" /Тбилиси/ с 2:1 в последната си контрола на турска земя. Мачът се игра днес близо до базата на стар...
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Стара Загора. Берое победи грузинския „Сабуртало" /Тбилиси/ с 2:1 в последната си контрола на турска земя. Мачът се игра днес близо до базата на стар...