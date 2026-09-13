Англичани и италианци на рок фестивал в с. Елешница
Близо 1500 почитатели на рока, сред които англичани и италианци, атакуваха в петък и събота вечерта разложкото село Елешница. Музикалната сцена бе изг...
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Близо 1500 почитатели на рока, сред които англичани и италианци, атакуваха в петък и събота вечерта разложкото село Елешница. Музикалната сцена бе изг...
Знаят български хора и песни, обличат народни носии Наплив на англичани в разложкото село Елешница. В последните няколко години пет семейства избраха...
Куп инвеститори проявяват интерес към двата сондажа с минерална вода в разложкото село Елешница. Наши и чужди бизнесмени искат да ползват живителната...