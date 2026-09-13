Американка се уплаши от Байдън и поиска руско гражданство
59-годишната Тара Рийд се появи в интервю за медията „Спутник“
Следете всички новини, анализи и коментари за Руско Гражданство. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
59-годишната Тара Рийд се появи в интервю за медията „Спутник“
Американецът вече получи разрешение да остане безсрочно в Русия
Актьорът е гост на фестивал на самбото в Сочи
Москва. Екс-сътрудникът на ЦРУ Едуард Сноудън, който получи статут на временен бежанец в Русия, може още сега да започне да работи в страната, а с теч...
Известният френски актьор Жерар Депардийо сравни президента на Русия Владимир Путин с папа Йоан Павел ІІ, предаде АФП. Новият руски гражданин заяви, ч...