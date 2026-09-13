Руски милиардер: Превратът в Гвинея ще удари пазара на алуминий
Напоследък цените му постоянно нарастват поради ръста на търсенето
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Напоследък цените му постоянно нарастват поради ръста на търсенето
Бизнесменът прави одит на клуба, чака се оферта да края на месеца
Кремъл натиска руския милиардер да финансира изграждането на високоскоростния път Москва-Казан
Стивън Хокинг и руският милиардер Юри Милнър обявиха започването на нова инициатива за изследване на космоса. Милнър обяви, че ще финансира със 100 м...
7,8 млрд. долара е състоянието на Керимов.