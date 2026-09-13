Изплащат пенсии. Ето на кого
Важно съобщение от НОИ
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Важно съобщение от НОИ
Новината за свалянето на забраната руски граждани да пътуват в Турция бе посрещната с огромна радост от съюза на руската туристическа индустрия, споде...
Москва. Посолството на Република България в Москва издаде 100 000-ната виза за тази година на 2-годишната руска гражданка Оксана Шишкина от град Москв...