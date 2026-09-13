Медведев награди Шаренкова за "Русия днес"
Москва. Премиерът на Русия Дмитрий Медведев награди издателите на в. "Русия днес-Россия сегодня" д-р Светлана Шаренкова и проф. Димитър Иванов. Той им...
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Москва. Премиерът на Русия Дмитрий Медведев награди издателите на в. "Русия днес-Россия сегодня" д-р Светлана Шаренкова и проф. Димитър Иванов. Той им...
Москва. Русия прие спорния закон, забраняващ на травестити и транссексуални да шофират. Това предизвика остри критики от страна на активистите за прав...
Премиерът на Русия Дмитрий Медведев ще отличи българския седмичен обществено-политически вестник "Русия днес - Россия сегодня" и неговите издатели Све...
Москва. Руският президент Владимир Путин подписа указ за ликвидиране на държавната информационна агенция РИА Новости. На нейно място се създава като д...