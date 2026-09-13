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Путин закри РИА Новости (Обзор)

Путин закри РИА Новости (Обзор)

Москва. Руският президент Владимир Путин подписа указ за ликвидиране на държавната информационна агенция РИА Новости. На нейно място се създава като д...

09 декември | 21:25
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