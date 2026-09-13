Страшна драма с пенсиите! 126 големи имена на ръба
Легенди на киното ни като Руси Чанев едва свързват двата края
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Легенди на киното ни като Руси Чанев едва свързват двата края
Известният български актьор е създал нова адаптирана версия на романа на Иван Вазов
Руси Чанев, Валентин Ганев и Стефка Янорова са звездите в спектакъла по една от най-коментираните съвременни пиеси
Три статуетки "Икар" за цялостен принос ще получат бг легенди на театъра. Руси Чанев ще вземе почетна пластика за големите си заслуги в изкуството. От...
Големият актьор мрази церемонии и отрича носталгията, но все пак ще почерпи за рожден ден Който не познава Руси Чанев, той не знае що е ирония, що е...