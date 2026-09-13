Ето ги внуците на Лора Видинлиева
Семейството на Руши прекарва зимата в Гърция
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Семейството на Руши прекарва зимата в Гърция
Родната звезда получи приза за най-добра мъжка роля
Филмът тръгва в кината от 24 януари
Филмът "Разруха" по мотиви от едноименния роман на Владимир Зарев ще излезе тази есен. Режисьорът продуцент Петър Попзлатев споделя, че преди 13 годин...