Млада русенка побърка дрегера
Хванаха я да шофира с 4,29 промила
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Хванаха я да шофира с 4,29 промила
Трябвало предварително да плати 3 бона за "услугата"
Русенка оставила 22 хиляди лева до църква, "помагала" на органите на реда
31-годишната Севдие Ахмедова стана майка на четиризнаци. Това е първото раждане за жената, която роди две момчета и две момичета. Децата се появиха на...