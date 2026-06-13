Най-смъртоносният път взе поредна жертва
Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост
Следете всички новини, анализи и коментари за Русе - Бяла. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост
Трети от пътувалите в автомобил е с опасност за живота
Пътят Русе - Бяла ще стане високоскоростен и четирилентов, каза днес депутатът от ГЕРБ Пламен Нунев. "Пътнотранспортните произшествия, които се случва...
Румънски ТИР се е блъснал в дърво на пътя Русе - Бяла, след което се преобърнал в дерето. Инцидентът е станал тази нощ, съобщава БГНЕС. Шофьорът е в...