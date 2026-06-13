ТИР се преобърна на пътя Русе-Бяла

Румънски ТИР се е блъснал в дърво на пътя Русе - Бяла, след което се преобърнал в дерето. Инцидентът е станал тази нощ, съобщава БГНЕС. Шофьорът е в...