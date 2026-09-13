Кръщават кабинет по музика „Румънеца и Енчев“

Кабинетът ще е в ПМГ „Иван Вазов" в Добрич Кабинетът по музика в ПМГ „Иван Вазов" ще носи името „Румънеца и Енчев". Това съобщи пред радио „Добруджа"...