Сензация! Румънеца и Енчев се събраха
Причината за раздялата им
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Причината за раздялата им
Кабинетът ще е в ПМГ „Иван Вазов" в Добрич Кабинетът по музика в ПМГ „Иван Вазов" ще носи името „Румънеца и Енчев". Това съобщи пред радио „Добруджа"...
Балканска скара, 100 литра безплатна бира, 1000 подаръка и много забавления очакват гостите на "Велико Търново Мези". Фестът ще се проведе в старата с...
Мина премиерата на новия проект на Румънеца и Енчев и Брас Асоциация Комбо ( Мишо Йосифов и Велислав Стоянов). Песента се казва "Готин", а музиката, т...
Хип-хоп дуетът осмя култа към показния външен вид с маниашки тоалети Турбо Би стана барабанист на Румънеца и Енчев в новия им съвместен проект с Брас...
Хип-хоп дуетът приютява скиори с танцьорки и греяно вино и прави клуб на колела Посланието на хип-хоп дуета в хита „Шатрата" се сбъдна. Румънеца и Ен...
Румънеца и Енчев ще посрещнат Робърт Пийл и Жанин Лав от C-Block на летището с атрактивен автомобил - "Кадилак Ескалейд", която е любима лимузина на з...
Новаторският мултимедиен спектакъл на Румънеца и Енчев и цирк "Иванов" гостува в четвъртък в София. Под шапитото, разположено на ъгъла между булеварди...
Румънеца и Енчев ще се посветят на деветмесечно шоу в цирка
Държавата превръща артистите в аутсайдери, казват Румънеца и Енчев
Биляна Йотовска, прочула се като една от най-сексапилните родни модели, и мъжът й, културистът Митко Димитров, са героите в последното видео на Румъне...
Румънеца и Енчев представиха новото си лятно парче "7 дни" и международния си музикален проект "Da Club" с участието на руската звезда на хип-хопа Вла...
Гого и Сашко викат на Румънеца "чичо Рони"