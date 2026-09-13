Румънеца проговори за Енчев
Тежко разкаяние
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Тежко разкаяние
Отново работят заедно
Добрич. Благотворителен концерт, иницииран от рапърите Румънеца и Енчев, в който самите те взеха участие заедно с група "Фанданго" и талантливи деца о...
София. Общото между Румънеца, Енчев и Цонко Цонев е не само парчето "Лято", което завъртяха тези дни, но и тримата са търкали едни и същи чинове в гим...
Момчетата от D2 и Румънеца и Енчев пуснаха свои снимки във фейсбук с президента Росен Плевнелиев и предизвикаха бурни коментари. Причината са фотосит...