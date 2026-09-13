Боен пилот разби Радев: Колега, докога ще мълчим!
О.з. полк. инж. Румен Стоянов извади истината за смъртта на летците
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О.з. полк. инж. Румен Стоянов извади истината за смъртта на летците
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На Румен Стоянов беше наложена санкция от РЗИ заради неспазване на противоепидемичните мерки
Калоферският кмет Румен Стоянов, който пострада при тежка катастрофа на пътя Пловдив - Карлово в средата на юли, е изписан от Университетска болница "...
Калоферският кмет Румен Стоянов, който вчера катастрофира край с. Долна махала, е в добро състояние. Не може да се каже същото за неговия приятел, кой...
Кметът на Калофер Румен Стоянов е катастрофирал на пътя Карлово – Пловдив в района на Долна Махала. Инцидентът е станал около 14 часа. Първоначалните...