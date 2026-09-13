Защо е бесен братът на Росен Плевнелиев
Румен бил потресен от поведението на влюбения президент
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Румен бил потресен от поведението на влюбения президент
Бащата на момчето Румен Плевнелиев
Родственикът на Плевнелиев минал с кола на червеноНяма да ги съдя, ако от полицията се извинят официално, сподели бащата на потърпевшия Благоевград....
Румен и Росен живеят през една улица, няма обир в президентския комплекс