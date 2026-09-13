Румен Пехливанов: Скоростен път ще даде бъдеще на област Смолян
Бранд Родопи е красота, девствена природа, прекрасни хора
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Бранд Родопи е красота, девствена природа, прекрасни хора
Кръговата икономика е бъдещето и за Европа, и за България
Поток от хора ще доведе до развитието на целия сектор от услуги
Смолян. Скоро в миньорския град Рудозем трябва да отвори врати ново лечебно заведение. Това съобщи кметът на града Румен Пехливанов пред "Фокус". ...