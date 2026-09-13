След "референдума" - Румен и Деси бягат от страната!
Къде отива за пет дни семейство Радеви
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Къде отива за пет дни семейство Радеви
Преди минути той бе транспортиран в реанимация на МБАЛ Благоевград
София. "Ако ипотечният кредит се изплаща предсрочно, със собствени средства, няма да се плаща допълнителна такса". Това каза председателят на Комисият...