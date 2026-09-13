Разби се голям мит за електрическите коли
Той не е свързан само с един страх
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Той не е свързан само с един страх
Пететажна сграда се срути в центъра на Истанбул близо до площад Таксим, който е сред най-натоварените в града. Според информация на новинарската аген...
Едноетажна къща с три стаи, таванско помещение и работилница рухна тази сутрин в Русе. Инцидентът е станал след 6 часа на ул."Балкан". По първоначална...
Огромен скален къс се откъсна от канара над главен път Е-79 в Кресненското дефиле в резултат на интензивните валежи в последните дни. Инцидентът стана...
Срути се част от сграда на Селскостопанската академия, намираща се в София, съобщава Нова телевизия. Сградата е построена преди 45 години и е била изп...
Мост рухна заради наводненията в английския град Тадкастър. Хората са евакуирани заради опасения на местните власти от експлозия на газопровод, който...
Най-малко трима са загинали и 25 души са под руините
Салвадор. Срути се част от покрива на стадион „Фонте Нова", на който ще се играят мачове от тазгодишния турнир за Купата на конфедерациите, както и от...