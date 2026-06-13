Роуън Аткинсън:Стрес е да съм мистър Бийн
Тежестта на отговорността е неприятна, признава актьорът
Следете всички новини, анализи и коментари за Роуън Аткинсън. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Тежестта на отговорността е неприятна, признава актьорът
Култовият комик влиза в нов сериал на стрийминг платформата
Актьорът ще се посвети на най-малката си дъщеря
Роуън Аткинсън влезе в седмичните хроники с една от най-печелившите продажби на коли. Мистър Бийн се раздели с фамозния си "Макларън" за цели 8 милион...
Британският актьор Роуън Аткинсън, известен с ролята си на Мистър Бийн, продаде автомобила си McLaren F1 за 8 млн. паунда (малко над 12 млн. долара),...