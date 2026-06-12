Мария Гроздева лекува травма с гунафореза
Преди броени дни двукратната олимпийска шампионка по спортна стрелба Мария Гроздева, носителка и на още 3 бронзови медала и най-награждаван български...
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Преди броени дни двукратната олимпийска шампионка по спортна стрелба Мария Гроздева, носителка и на още 3 бронзови медала и най-награждаван български...