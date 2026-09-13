Тотомилионерът от Перник вече похарчил 2 милиона лева
Тотомилионерът Росен Русимов все още се двоуми дали да купи „Миньор” (Перник). Това обяви късметлията в предаването „Нека говорят с Росен Петров” по б...
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Тотомилионерът Росен Русимов все още се двоуми дали да купи „Миньор” (Перник). Това обяви късметлията в предаването „Нека говорят с Росен Петров” по б...
Перник. Тото милионерът от Перник Росен Русимов поиска изпадналия във фалит ФК „Миньор". Шефът, както е известен в града щастливецът, ударил 4,5 милио...
НАП ми завижда за милионите, ще ги съдя, отсече Русимов