Плевнелиев: Желев хвърли лъч светлина в дългата тоталитарна нощ
София. "Трудовете и текстовете на д-р Желю Желев хвърляха лъч светлина в дългата тоталитарна нощ". Това заяви президентът Росен Плевнелиев в своята съ...
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София. "Трудовете и текстовете на д-р Желю Желев хвърляха лъч светлина в дългата тоталитарна нощ". Това заяви президентът Росен Плевнелиев в своята съ...