Росен Даскалов: Блъснахме се заедно със сина на Шумахер
Бременната ми жена искаше да нахлуе на пистата, разкри пилотът Наскоро родният пилот Росен Даскалов претърпя тежка катастрофа в старт от европейските...
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Бременната ми жена искаше да нахлуе на пистата, разкри пилотът Наскоро родният пилот Росен Даскалов претърпя тежка катастрофа в старт от европейските...
Русенският пилот и конструктор на автомобили Росен Даскалов прекратява състезателната си кариера. Решението му е окончателно след ужасяващата катастро...
Само на метри от финала на третия кръг от Европейските серии GT4 , който се проведе на австрийската писта Ред Бул Ринг, българският инженер и пилот Ро...