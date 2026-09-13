Извънредно решение за убийството в с. Росен
Окръжният съд в Бургас определи най-тежката мярка за неотклонение
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Окръжният съд в Бургас определи най-тежката мярка за неотклонение
Плевен. „Аз лично прогнозирам, че президентът ще наложи вето. Не зная как ще го посъветват, но работата по изборния кодекс няма да приключи с неговото...
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