В Пазарджик излизат на протест срещу ромските сватби
Инициативен комитет в Пазарджик организира протест срещу ромските сватби. Хората искат нова наредба, която да забрани шумните ритуали. От комитета за...
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Инициативен комитет в Пазарджик организира протест срещу ромските сватби. Хората искат нова наредба, която да забрани шумните ритуали. От комитета за...
Гейпарадите остават без вето Бургас. Гейпарадите и шумните ромски сватби на открито скараха за пореден път съветниците в Бургас. Местният парламент с...
Бургас. Шумните ромски сватби, които продължават поне три дни, ще бъдат забранени в Бургас. Общински съветници от ГЕРБ вече са подготвили докладна, ко...