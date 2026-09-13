Ромски коптори стават борова гора
Бутат 97 незаконни постройки в гетото на Стара Загора
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Бутат 97 незаконни постройки в гетото на Стара Загора
Прокуратурата да провери как частна земеделска земя е станала общинска, призова кметът на с. Марчево Няма да се узаконяват незаконните ромски построй...
Ромите и техните лидери готвят сериозен отпор на акцията в понеделник Стара Загора. Общо 55 незаконни къщи в ромския кв. „Лозенец" в областния град щ...