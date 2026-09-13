Българче е загинало при пожар в ромски лагер във Франция
Париж. Българче е загинало при пожар в ромски лагер във Франция. Огънят е опустошил къщите на ромите в град Бобини, съобщава "Фокус", позовавайки се н...
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Париж. Българче е загинало при пожар в ромски лагер във Франция. Огънят е опустошил къщите на ромите в град Бобини, съобщава "Фокус", позовавайки се н...
Париж. Тази сутрин френската полиция е започнала операция по разбиването на ромски лагер в Лил, в който живеят над 500 души, предаде РФИ. Операцията...
Бордо. До края на годината властите на френския град Бордо ще разчистят незаконен лагер на ромски семейства, повечето от които са българи, съобщава...