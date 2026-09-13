Джамбазки прати ромските защитници в гетата
Циганозащитниците нямат място в Брюксел, заявяват евродепутат и общинският съветник Карлос Контрера
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Циганозащитниците нямат място в Брюксел, заявяват евродепутат и общинският съветник Карлос Контрера
"Ромските гета са заплаха за националната сигурност, смята шефът на неправителственото сдружение "Свят без граници"
„Има опасност за страната ни, тя тлее в ромските гета, където се проповядва радикален ислямизъм. Опасността е сериозна от ислямска радикализация в гет...