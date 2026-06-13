Ромски деца сурвакаха Каракачанов за Василица (Снимки)
Тържеството се състоя в Министерството на отбраната
Следете всички новини, анализи и коментари за Ромски Деца. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Тържеството се състоя в Министерството на отбраната
Проект "Библиотеката - отворена врата за ромските деца" ще осъществи Регионалната библиотека в Кюстендил. Инициативата ще обхване 30 деца от ромски п...
Една от най-важните задачи е да се осигури посещаване на училище за отпаднали от образователната система деца от ромски произход. Това стана ясно по в...