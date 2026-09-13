Всичко за Ромарио

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Последни новини Спорт
Ромарио палува без гаджето

Ромарио палува без гаджето

Бившият бразилски национал Ромарио си спретна ергенски запой без любимата. Той разтресе Рио с купон на остров Гижоя, който се намира в близост до плаж...

14 май | 22:10
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Ромарио залюби 19-годишна

Ромарио залюби 19-годишна

Легендата заведе Дикси и децата на почивка в Аруба Бразилската футболна легенда Ромарио, който е сред най-добрите приятели на Христо Стоичков, излиза...

10 януари | 21:50
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