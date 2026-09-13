Роналдо изравни Ромарио по голове
Пеле продължава да е №1
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Пеле продължава да е №1
Бившият бразилски национал Ромарио си спретна ергенски запой без любимата. Той разтресе Рио с купон на остров Гижоя, който се намира в близост до плаж...
Легендата заведе Дикси и децата на почивка в Аруба Бразилската футболна легенда Ромарио, който е сред най-добрите приятели на Христо Стоичков, излиза...
Пловдив. Холандските футболисти Луис Педро и Ромарио Кортзорг вече не са част от Ботев Пловдив, информира официалната страница на "канарчетата". Клубъ...
Легендите на бразилския футбол Ромарио и Пеле подновиха войната помежду си. "Той е малоумен", изригна Ромарио по адрес на сънародника си. Още през 20...