Меню за влюбени предлага романтичен ресторант в Стара Загора
Стара Загора. Със специално меню за влюбени изкушава своите клиенти романтичният ресторант „Орфеида" на старозагорски комплекс на връх Св. Валентин. „...
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Стара Загора. Със специално меню за влюбени изкушава своите клиенти романтичният ресторант „Орфеида" на старозагорски комплекс на връх Св. Валентин. „...