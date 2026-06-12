Джон Мейър развали вечеря на Кейти
Кейти Пери и Орландо Блум изпаднаха в неловка ситуация. Двамата отишли на романтична вечеря, но изобщо не успели да се насладят един на друг, понеже с...
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Кейти Пери и Орландо Блум изпаднаха в неловка ситуация. Двамата отишли на романтична вечеря, но изобщо не успели да се насладят един на друг, понеже с...
Кой каза, че българските мъже не са романтици?! Нашият тенисист Григор Димитров само доказва, че родните мачовци разбират що е романтика и я показват...