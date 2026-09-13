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30 години "Роксет"

30 години "Роксет"

Двамата от "Роксет" маршируват с победна музикална сила из Европа на турне, посветено на 30-ия рожден ден на шведския дует. След като заситиха поп и р...

24 май | 13:15
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