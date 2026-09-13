Мари от „Роксет" писала музика почти сляпа
Мари Фредриксон и Пер Гесле притежават някои от най-престижните награди на своето време
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Мари Фредриксон и Пер Гесле притежават някои от най-престижните награди на своето време
Певицата си е отишла след дълго боледуване
15 000 пяха She's got the look в "Арена Армеец" Пер се раздаваше двойно - заради Мари, която пееше, но не можеше да се движи по сцената Мари Фредрик...
Мари и Пер ще дегустират БГ вино преди концерта в София Мари и Пер, шведският супердует "Роксет", са поискали самостоятелни и комфортни гримьорни, ка...
Двамата от "Роксет" маршируват с победна музикална сила из Европа на турне, посветено на 30-ия рожден ден на шведския дует. След като заситиха поп и р...
Юнаците от "Революция Z" ще подгряват "Роксет" преди концерта на шведския дует в "Арена Армеец" на 17 юни. Самите Мари и Пер поискали да имат съпорт...
София. Шведският дует Roxette ще зарадва отново България с концерт - на 17 юни 2015 г. в зала "Арена Армеец", съобщават организаторите от Sofia Music...