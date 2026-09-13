"Гънс" се събраха след 23 години
Никълъс Кейдж, Брадли Купър, Джим Кери и Лени Кравиц бяха сред ВИП гостите на бутиковия концерт Аксел Роуз и Слаш се качиха заедно на сцена в клуба в...
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Никълъс Кейдж, Брадли Купър, Джим Кери и Лени Кравиц бяха сред ВИП гостите на бутиковия концерт Аксел Роуз и Слаш се качиха заедно на сцена в клуба в...
Собствениците на казани от Хасковско се вдигат на бунт срещу промените, според които ще мога да работят само 6 месеца в годината, както и срещу това м...
Най-известните рапъри и рокаджии в България имат вече профсъюз. Създаването му е започнало през пролетта, но синдикатът официално е приет на заседание...
С впечатляващата изява на STICK MEN в кино „Люмиер" бе поставено началото на поредицата концерти, с които клуб MUSIC JAM ще подгре феновете за грандио...
Азис защити Слави Трифонов и "Ку-ку бенд". Фолк певецът публикува пиперлив коментар в социалната мрежа Фейсбук по повод хейтърството след техния конце...
Над 500 души пяха, танцуваха и се забавляваха на първия по рода си рок фестивал в благоевградското село Дъбрава. „The Brava fest" се проведе при огром...
Рок и рафтинг ще вдигнат адреналина на стотици фенове на музиката и бързите спускания в речни води край Симитли и тази година. През юни ще се проведе...
Шампионите събраха съпрузи, разделени от 25 години