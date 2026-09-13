Светльо Витков пя рок край реката за кеф на 1000 меломани
Благоевград. Финалният акорд на фестивала „Рок на реката 2014" в Симитли бе поставен след полунощ в събота срещу неделя. Музикалните младежи от музик...
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Благоевград. Финалният акорд на фестивала „Рок на реката 2014" в Симитли бе поставен след полунощ в събота срещу неделя. Музикалните младежи от музик...
Благоевград. Стотици се веселиха на брега на река Струма в петъчната вечер. В първия фестивален ден меломаните купонясваха с група „Circle" и с Васко...
Симитли. Рок и рафтинг ще вдигнат адреналина на стотици фенове на музиката и бързите спускания в речни води край Симитли. Музиканти и певци пък ще пое...